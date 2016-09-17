В Пекине начался международный легкоатлетический марафон

ПЕКИН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. В столице КНР Пекине дан старт традиционному ежегодному международному марафону. По данным организационного комитета в забеге принимают участие около 30 тысяч спортсменов.

Дистанция марафона длиной 42,195 км берет начало на площади Тяньаньмэнь в самом сердце Пекина и заканчивается на Олимпийском спорткомплексе на севере города. Маршрут проложен через достопримечательности и исторические памятники Пекина. Будут определены победители среди мужчин и женщин, состоится забег на 10 км и полумарафон. В этом году заявку на участие в марафоне подали 66 тысяч человек.

Пекинский марафон ежегодно проводится с 1981 года. Трасса соответствует критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на ней могут устанавливаться мировые рекорды. Рекордом дистанции среди мужчин владеет Тадесе Тола из Эфиопии, выигравший марафон в 2013 году с результатом 2 часа 7 минут 16 секунд. У женщин рекорд Пекинского марафона принадлежит четырехкратной победительнице китаянке Сунь Инцзе, которая первенствовала в 2003 году с результатом 2 часа 19 минут 39 секунд.