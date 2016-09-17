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Российский боец Янькова одержала вторую победу в Bellator

Спорт
17 сентября, 10:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, сентября. /ТАСС
На турнире в Сидар Парке (штат Техас) россиянка победила американку Вету Артеагу раздельным решением судей
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НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Анастасия Янькова одержала вторую победу в организации Bellator.

На турнире Bellator 161 в Сидар Парке (штат Техас) россиянка победила американку Вету Артеагу раздельным решением судей.

В дебютном поединке Янькова 17 апреля в первом раунде победила американку Анджелу Пинк в итальянском Турине.

Янькова является чемпионкой России и обладательницей Кубка страны по тайскому боксу. Контракт с Bellator россиянка подписала в январе.

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