Российский боец Янькова одержала вторую победу в Bellator

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Анастасия Янькова одержала вторую победу в организации Bellator.

На турнире Bellator 161 в Сидар Парке (штат Техас) россиянка победила американку Вету Артеагу раздельным решением судей.

В дебютном поединке Янькова 17 апреля в первом раунде победила американку Анджелу Пинк в итальянском Турине.

Янькова является чемпионкой России и обладательницей Кубка страны по тайскому боксу. Контракт с Bellator россиянка подписала в январе.