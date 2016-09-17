Матч Кубка Дэвиса между Кузнецовым и Недовесовым приостановлен из-за дождя

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Первый матч Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана по теннису, в котором встречаются Андрей Кузнецов и Александр Недовесов, приостановлен из-за дождя.

Встреча остановлена при счете 15:15 в первом гейме.

Матч на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве должен был начаться в пятницу, однако был перенесен на субботу из-за непогоды.

О том, когда встреча будет возобновлена, не сообщается.