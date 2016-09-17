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Прокурор ЮАР обжаловал приговор Писториусу в Верховном суде

Спорт
17 сентября, 10:59 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Нечаев
Представитель обвинения считает вынесенный приговор "шокирующе мягким"
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ПРЕТОРИЯ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Прокурор Джерри Нел подал протест в Верховный апелляционный суд на приговор паралимпийцу Оскару Писториусу, который он считает "шокирующе мягким", сообщила прокуратура.

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Судья Токозиле Масипа приговорила Писториуса к шести годам за умышленное убийство подруги Ривы Стинкамп, хотя прокурор требовал не менее 15 лет. Нел подал протест, но Масипа отказалась удовлетворить его, заявив, что не видит оснований, по которым другой суд может вынести иной приговор.

"Суд не назвал причин отказа", - заявила в ответ прокуратура.

Это уже второе обращение прокурора в Верховный апелляционный суд по делу Писториуса. До этого он сумел опротестовать пятилетний приговор за непреднамеренное убийство и добился переквалификации обвинения на умышленное убийство, за которое полагается как минимум 15 лет. Однако судья Масипа на основании инвалидности Писториуса дала ему только шесть лет.

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