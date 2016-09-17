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Путин с лидерами стран СНГ посетил построенный "Газпромом" ФОК в Бишкеке

Спорт
17 сентября, 11:02 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 17, сентября. /ТАСС
Высоким гостям продемонстрировали универсальный зал, где можно проводить тренировки и соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, большому теннису
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БИШКЕК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе с главами Киргизии и Армении, премьер-министром Молдавии посетил в Бишкеке новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), который построен компанией "Газпром".

Комплекс расположен в семи километрах от здания посольства России в Бишкеке и в трех километрах от государственной резиденции президента Киргизии "Ала-Арча". Его общая площадь составляет более пяти тысяч кв. м, впервые комплекс такого масштаба в Киргизии построен в отдалении от центральных районов города.

Высоким гостям рассказали о том, как строился комплекс, и продемонстрировали универсальный зал, где можно проводить тренировки и соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, большому теннису.

Также в комплекс входят тренажерный зал, зал единоборств и бокса. Спортивный инвентарь и зал отвечают всем международным требованиям. Зрительская трибуна комплекса позволяет разместить до 700 болельщиков.

Перед осмотром комплекса президенты РФ, Киргизии, Армении и премьер Молдавии возложили венок к памятнику участникам Великой Отечественной войны.

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