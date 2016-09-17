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Эфиопские легкоатлеты победили в Пекинском марафоне

Спорт
17 сентября, 11:59 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
Гебре Мекуант Аинью первым среди мужчин пересек финишную черту с результатом 2 часа 11 минут 9 секунд, Биру Мересет Менгисту стала победительницей у женщин (2:25.56)
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ПЕКИН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Эфиопские легкоатлеты Гебре Мекуант Аинью и Биру Мересет Менгисту стали первыми на международном марафоне в Пекине. По данным организационного комитета, в забеге принимают участие около 30 тысяч спортсменов.

Аинью первым среди мужчин пересек финишную черту с результатом 2 часа 11 минут 9 секунд. Менгисту стала победительницей у женщин (2:25.56). Конкуренцию эфиопам, которые заняли почти весь пьедестал, смогла составить лишь представительница КНДР О Юн ОК, ставшая третьей в женском зачете.

Дистанция марафона длиной 42,195 км берет начало на площади Тяньаньмэнь в самом сердце Пекина и заканчивается на Олимпийском спорткомплексе на севере города. Маршрут проложен через достопримечательности и исторические памятники Пекина. Также состоится забег на 10 км и полумарафон.

Пекинский марафон ежегодно проводится с 1981 года. Трасса соответствует критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), на ней могут устанавливаться мировые рекорды. Рекордом дистанции среди мужчин владеет Тадесе Тола из Эфиопии, выигравший марафон в 2013 году с результатом 2 часа 7 минут 16 секунд. У женщин рекорд Пекинского марафона принадлежит 4-кратной победительнице китаянке Сунь Инцзе, которая первенствовала в 2003 году с результатом 2 часа 19 минут 39 секунд.

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