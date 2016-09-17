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Атлет Шубенков считает, что The Telegraph ложно обвинил его в риторике "холодной войны"

Спорт
17 сентября, 12:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
В статье говорится о том, что Шубенков обвиняет западные страны в "лицемерии" за разрешение врачами использовать спортсменам применение запрещенных веществ
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Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, давший интервью одному из британских изданий, оказался ложно обвиненным в риторике "холодной войны" со стороны The Telegraph. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Ко мне недавно обратился за комментарием человек, никак не относящийся к этому изданию, мы говорили о предстоящем чемпионате мира в Лондоне, обсуждали тему возможного отстранения россиян, - рассказал Шубенков. - Потом перешли на тему терапевтических исключений и хакерских атак. А сегодня с утра я вижу публикацию в The Telegraph, в которой меня практически обвиняют в риторике "холодной войны". Буду ли я как-то бороться с этой ситуацией, пока не знаю - все надо осмыслить".

В статье говорится о том, что Шубенков обвиняет западные страны в "лицемерии" за разрешение врачами использовать спортсменам применение запрещенных веществ.

"Это какая-то темная история в духе "испорченного телефона", в которой я, якобы, обвиняю западные страны, - подчеркнул легкоатлет. - Я специально разместил в своем Twitter фото переписки с журналистом и финальных цитат - я не обвинял западные страны, а говорил о том, что WADA с одной стороны борется за чистый спорт, а с другой стороны допускает людей, использующих запрещенные препараты, и не допускает тех, кто этого не делает".

Российские легкоатлеты были отстранены от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за дисквалификации национальной федерации. "Чистые" спортсмены могли быть допущены до соревнований лишь при условии соблюдения ряда требований. Одним из критериев Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было условие нахождения спортсмена вне российской антидопинговой системы, доверие к которой было подорвано. На основании решения IAAF и Спортивного арбитражного суда на Играх выступила лишь прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живет и тренируется за границей.

Года назад на чемпионате мира в Пекине Шубенков победил с результатом 12,98 секунды, который гарантировал бы в Рио олимпийское золото. Победителем на 110 м с барьерами на Олимпиаде стал представитель Ямыйки Омар Маклеод (13,05).

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