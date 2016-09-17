СМИ: футболист "Кьево" Меджорини спас женщину от нападения преступника

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РИМ, 17 сентября. /ТАСС/. Нападающий итальянского футбольного клуба "Кьево" Риккардо Меджорини спас женщину от нападения. Об этом сообщает портал Football Italia.
По информации издания, инцидент произошел ночью. Меджорини был разбужен криками на улице, после чего обнаружил, что возле его дома в Вероне избивают женщину, и ее одежда порвана. 31-летний футболист выбежал на улицу и задержал преступника до приезда полиции.
Меджорини является воспитанником "Интера", он никогда не выступал за пределами Италии. За "Кьево" форвард играет с 2014 года, в текущем сезоне он провел за клуб 4 игры, в которых отметился одним забитым мячом.