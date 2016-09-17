Родионов: "Спартак" играет с огромным желанием и самоотдачей при Каррере

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Спартак" играет с большой самоотдачей и огромный желанием при новом главном тренере Массимо Каррере. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор команды Сергей Родионов.

В пятницу "Спартак" в рамках седьмого тура чемпионата России на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 3:1.

"Прежде всего, меня радует, что команда играет с огромным желанием и большой самоотдачей, в этом и есть наш сегодняшний плюс. С остальным требуется детальная работа, чем и занимается тренерский штаб, - сказал Родионов. - Меня тревожит то количество моментов, которое создал "Оренбург" в нашем матче. Было видно, что команда хотела победить "Спартак", ведь наш клуб является огромным раздражителем для всех, на каком бы месте мы не находились - на первом или на десятом".

"Победа над "Оренбургом" была добыта не только за счет характера, но и за счет коллективных и индивидуальных самоотверженных действий, - продолжил функционер. - Мячи, которые забили Квинси Промес и Джано, были просто прекрасны, как будто по учебнику. Но нужно отдать должное и "Оренбургу", который, пропустив мяч, не сдался, а выровнял игру и моментами выглядел очень неплохо. Особенно удавались фланговые атаки у них, а нам есть, над чем работать".

"Для меня важно то, что команда отдается на 100%. А мы знаем, что у команды при огромном желании и старании появляется очень многое. И ту удачу, которая у нас была в матче с "Оренбургом", - ее нужно притягивать к себе как раз своей упорной работой. Везет тому, кто везет", - подытожил генеральный директор клуба.

После матча седьмого тура "Спартак" находится на первом месте с 19 очками в активе. Остальные команды свои матчи тура еще не провели.

Уход Паршивлюка и Яковлева согласован с Каррерой

Решение об уходе из московского футбольного клуба "Спартак" игроков Сергея Паршивлюка и Павла Яковлева принималось совместно с Каррерой, сообщил Родионов.

Паршивлюк и Яковлев в летнее трансферное окно по обоюдному согласию сторон разорвали контракт со "Спартаком", после чего в статусе свободных агентов перешили в махачкалинский "Анжи".

"Паршивлюк и Яковлев привлекались к тренировкам в основном составе, чтобы тренер мог оценить их. В том числе, уход этих игроков - решение Карьеры", - рассказал Родионов.

На вопрос, предлагал ли "Спартак" новый контракт итальянскому защитнику Сальваторе Бокетти, генеральный директор ответил: "Это наш внутренний вопрос. На сегодняшний день игрок показывает хороший стабильный футбол, и нас это устраивает".

Контракт игрока с клубом истекает летом 2017 года.

Давыдов еще не раскрыл свой талант в полной мере

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак-2" Денис Давыдов еще не раскрыл свой талант в полной мере, но он может это сделать, считает Родионов.

21-летний игрок является воспитанником "Спартака". За основной состав футболист сыграл 30 матчей, в которых забил один гол.

"Давыдов действительно талантливый футболист, но пока свой талант он еще не раскрыл в полной мере, он может это сделать. История с Давыдовым показательна для многих молодых спортсменов. Сразу ничего не бывает, нужно именно психологически подойти, физически, технически, а главное - чтобы голова была на месте", - сказал Родионов.

"После игры "Спартака-2" Массимо Каррера отметил Давыдова, и игрок получил на следующий день приглашение к тренировке основного состава. Но это не значит, что он моментально стал игроком основного состава. Знаю, что Каррера беседовал с игроком, рассказал ему, чтобы он хотел от него видеть, теперь же все зависит от самого Дениса. Я от себя могу лично сказать, что хочу видеть от него стабильности в каждой игре", - добавил он.