ФК "Легия" не ведет поисков нового главного тренера

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МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Польский футбольный клуб "Легия" не ведет поисков нового главного тренера. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Михал Жевлаков.
Ранее польский портал Przeglad Sportowy сообщил, что главный тренер футбольного клуба "Уфа" Виктор Гончаренко и бывший наставник "Краснодара" Олег Кононов вошли в список кандидатов на пост главного тренера "Легии". На данный "Легию" возглавляет албанец Бесник Хаси, сменивший на этом посту Станислава Черчесова.
"Информация о том, что мы ищем нового главного тренера, является слухом. Мы не ведем переговоров ни с Кононовым, ни с Гончаренко, ни с кем-либо еще. У нас есть главный тренер и он продолжит свою работу", - сказал Жевлаков.
"Легия" после восьми проведенных матчей занимает 13-е место в чемпионате Польше, имея в активе девять очков.