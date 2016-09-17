СМИ: ЕСА хочет изменить формат проведения клубного чемпионата мира по футболу

МАДРИД, 17 сентября. /ТАСС/. Ассоциации европейских футбольных клубов (ЕСА) рассмотрит на ближайшем совете организации идею проведения клубного чемпионата мира по футболу раз в два года с расширением числа участников до 16 или 24 команд. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино хочет увеличить количество участников клубного чемпионата мира с шести до 16 или 32 команд. Идея ЕСА заключается в том, чтобы турнир проводился раз в два года и чтобы в нем участвовали два последних победителя Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес. Остальные команды из Европы и Южной Америки будут отбираться по рейтингу ФИФА, также рассматривается возможность участия в турнире по одной команде из Азии, Африки, CONCACAF и Океании.

Как сообщает издание, ЕСА хочет, чтобы доходы клубного чемпионата мира были сопоставимы с доходами английской футбольной премьер-лиги и Национальной баскетбольной ассоциации. Нынешний формат турнира, который проходит в середине сезона в декабре, представляет небольшой интерес для зрителей и самих клубов. Новый формат предполагает проведение соревнований раз в два года летом после сезона.