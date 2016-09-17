СМИ: ЕСА хочет изменить формат проведения клубного чемпионата мира по футболу

Родионов: "Спартак" играет с огромным желанием и самоотдачей при КарререСпорт 17 сентября, 13:08
Стивен Сигал планирует снять фильм на СахалинеКультура 17 сентября, 12:55
В бархате осени: где отдохнуть в октябреЭкономика и бизнес 17 сентября, 12:00
Путин: Россия хочет видеть в Украине надежного и стабильного партнераПолитика 17 сентября, 11:51
Tesla выпустит программы для улучшения работы автопилота 21 сентябряЭкономика и бизнес 17 сентября, 10:11
Прощай, оружие: во Франции распродадут военную технику времен Второй мировой войныОбщество 17 сентября, 10:00
Кучма назвал предоставление нового транша "подарком" для УкраиныЭкономика и бизнес 17 сентября, 9:37
Главное за неделю: взлом WADA, миллиарды Захарченко и выборы в ГосдумуОбщество 17 сентября, 9:00
Путин наградил президента Киргизии орденом Александра НевскогоПолитика 17 сентября, 8:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 17 сентября. /ТАСС/. Ассоциации европейских футбольных клубов (ЕСА) рассмотрит на ближайшем совете организации идею проведения клубного чемпионата мира по футболу раз в два года с расширением числа участников до 16 или 24 команд. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино хочет увеличить количество участников клубного чемпионата мира с шести до 16 или 32 команд. Идея ЕСА заключается в том, чтобы турнир проводился раз в два года и чтобы в нем участвовали два последних победителя Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес. Остальные команды из Европы и Южной Америки будут отбираться по рейтингу ФИФА, также рассматривается возможность участия в турнире по одной команде из Азии, Африки, CONCACAF и Океании.
Как сообщает издание, ЕСА хочет, чтобы доходы клубного чемпионата мира были сопоставимы с доходами английской футбольной премьер-лиги и Национальной баскетбольной ассоциации. Нынешний формат турнира, который проходит в середине сезона в декабре, представляет небольшой интерес для зрителей и самих клубов. Новый формат предполагает проведение соревнований раз в два года летом после сезона.