Будущее тренера Маричева в женской сборной РФ решится на президиуме ВФВ

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МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Будущее главного тренера женской сборной России Юрия Маричева определится на президиуме Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Об этом специалист заявил ТАСС.
Заседание президиума федерации состоится 23 сентября.
"Все вопросы о моем будущем решатся на президиуме федерации, где я буду отчитываться. Пока я ничего не знаю", - сказал Маричев.
Под руководством 55-летнего специалиста женская сборная России дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, где проиграла команде Сербии со счетом 0-3. Маричев возглавляет сборную с 2013 года.