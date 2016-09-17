Будущее тренера Маричева в женской сборной РФ решится на президиуме ВФВ

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Будущее главного тренера женской сборной России Юрия Маричева определится на президиуме Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Об этом специалист заявил ТАСС.

Заседание президиума федерации состоится 23 сентября.

"Все вопросы о моем будущем решатся на президиуме федерации, где я буду отчитываться. Пока я ничего не знаю", - сказал Маричев.

Под руководством 55-летнего специалиста женская сборная России дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, где проиграла команде Сербии со счетом 0-3. Маричев возглавляет сборную с 2013 года.