Бывшие биатлонистки Зайцева и Богалий посадили деревья в детском хосписе в Белоруссии

МИНСК, 17 сентября. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Олимпийские чемпионки по биатлону Ольга Зайцева и Анна Богалий приняли участие в посадке деревьев в детском хосписе "Лесная поляна" перед Гонкой легенд в Белоруссии.

Также деревья посадили олимпийские чемпионы и призеры Игр Венсан Дефран, Кристоф Зуманн, Юрий Кашкаров, Кати Вильхельм, Садрин Байи, Мари-Лор Брюне, Симона Хаусвальд, Даг Бьорндален, вице-президент Открытого Кубка Европы по биатлону (IBU) Виктор Майгуров и другие. Мероприятие прошло при поддержке Белорусской федерации биатлона, Президентского спортивного клуба Белоруссии и Белорусского детского хосписа.

Гонка легенд с участием титулованных биатлонистов пройдет в воскресенье в белорусских Раубичах.