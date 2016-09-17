Бывшие биатлонистки Зайцева и Богалий посадили деревья в детском хосписе в Белоруссии

МИД РФ: Москва потребовала от Украины расследовать нападение на посольство в КиевеПолитика 17 сентября, 14:46
В Германии открылся ОктоберфестОбщество 17 сентября, 14:41
Партии отмечают открытость и конкурентность думской избирательной кампанииПолитика 17 сентября, 14:35
Бывшие биатлонистки Зайцева и Богалий посадили деревья в детском хосписе в БелоруссииСпорт 17 сентября, 14:30
Родионов: "Спартак" играет с огромным желанием и самоотдачей при КарререСпорт 17 сентября, 13:08
Стивен Сигал планирует снять фильм на СахалинеКультура 17 сентября, 12:55
В бархате осени: где отдохнуть в октябреЭкономика и бизнес 17 сентября, 12:00
Путин: Россия хочет видеть в Украине надежного и стабильного партнераПолитика 17 сентября, 11:51
Tesla выпустит программы для улучшения работы автопилота 21 сентябряЭкономика и бизнес 17 сентября, 10:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 17 сентября. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Олимпийские чемпионки по биатлону Ольга Зайцева и Анна Богалий приняли участие в посадке деревьев в детском хосписе "Лесная поляна" перед Гонкой легенд в Белоруссии.
Также деревья посадили олимпийские чемпионы и призеры Игр Венсан Дефран, Кристоф Зуманн, Юрий Кашкаров, Кати Вильхельм, Садрин Байи, Мари-Лор Брюне, Симона Хаусвальд, Даг Бьорндален, вице-президент Открытого Кубка Европы по биатлону (IBU) Виктор Майгуров и другие. Мероприятие прошло при поддержке Белорусской федерации биатлона, Президентского спортивного клуба Белоруссии и Белорусского детского хосписа.
Гонка легенд с участием титулованных биатлонистов пройдет в воскресенье в белорусских Раубичах.