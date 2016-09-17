Российский теннисист Кузнецов обыграл казахстанца Недовесова в матче Кубка Дэвиса

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Кузнецов обыграл казахстанца Александра Недовесова в четырех сетах в первом матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Матч прошел в Москве на корте Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 7:5 в пользу Кузнецова. Таким образом, общий счет матча стал 1-0 в пользу российских теннисистов.
Также позднее в субботу состоится встреча между россиянином Евгением Донским и казахстанцем Михаилом Кукушкиным.
Победитель матча между сборными России и Казахстана получит право сыграть в следующем сезоне в Мировой группе розыгрыша Кубка Дэвиса.
Чаще других (32 раза) Кубок Дэвиса выигрывала сборная США, 28 титулов у теннисистов из Австралии. Сборная России завоевала трофей в 2002 и 2006 годах. В 2015 году 10-й титул выиграла команда Великобритании, в финале обыграв соперников из Бельгии.