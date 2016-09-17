Канадский тренер по фигурному катанию, пережившая холокост, умерла в возрасте 95 лет

ОТТАВА, 17 сентября. /ТАСС/. Канадский тренер по фигурному катанию Эллен Бурка, которая пережила холокост, скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщает портал Inside the games.

Бурка родилась в Нидерландах в еврейской семье. В 1943 году вместе с семьей она была отправлена в концентрационный лагерь Вестерборк, созданный нацистами в Нидерландах. Во время холокоста она потеряла обоих родителей и бабушку.

За свою тренерскую карьеру она работала с такими фигуристами, как трехкратный чемпион мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр канадец Патрик Чан, трехкратный чемпион мира и двукратный серебряный призер ОИ канадец Элвис Стойко, олимпийская чемпионка 1976 года из США Дороти Хэмилл.