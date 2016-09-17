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Исполком FIL оставил в силе проведение ЧМ-2020 по санному спорту в Сочи

Спорт
17 сентября, 16:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
МОК в июле призвал международные федерации по зимним видам спорта заморозить подготовку к международным соревнованиям в России после доклада независимой комиссии WADA о допинг-махинациях в стране
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МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Исполком Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт постановил, что решение о проведении в 2020 году в Сочи чемпионата мира по санному спорту не будет пересмотрено. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт, отметив, что данное решение было принято по итогам исполкома FIL.

Заседание исполкома проходило в Москве 16-17 сентября.

"Заседание исполкома FIL прошло в Москве. По его итогам президент международной федерации сообщил, что чемпионат мира пройдет в 2020 году в Сочи, решение не подлежит пересмотру. То же самое касается и Кубка мира по натурбану, который пройдет в январе в Москве", - сказала Гарт.

Международный олимпийски комитет (МОК) в июле призвал международные федерации по зимним видам спорта заморозить подготовку к международным соревнованиям в России после доклада независимой комиссии WADA о допинг-махинациях в стране.

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