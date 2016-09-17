"Томь" победила "Арсенал" в матче седьмого тура РФПЛ

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ТОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Томи" обыграли тульский "Арсенал" в домашнем матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со счетом 1:0.
Гол на 25-й минуте матча забил Виталий Дьяков. В том же эпизоде футболка защитника была порвана, в результате ему выдали форму его партнера по команде - нападающего Александра Касьяна. В ней Дьяков находился на поле в течение некоторого времени, однако впоследствии защитник переоделся в запасную футболку со своей фамилией.
"Томь" поднялась на девятое место в турнирной таблице (семь очков). "Арсенал" с пятью очками в активе опустился на 13-ю строчку.
В следующем туре "Арсенал" 25 сентября примет грозненский "Терек". Днем позже "Томь" проведет гостевую встречу против казанского "Рубина".
Ничья была бы более закономерным результатом в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги с "Томью". Такое мнение журналистам высказал главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Павлов.
"Ничья была бы более закономерна, но "Томь" забила, - сказал Павлов. - Мы заставили "Томь" играть вторым номером. Мне кажется, больше остроты было и динамики, но опять была скученность у нас, и более большие, мастеровитые клубы не всегда могут преодолеть плотную игру соперника. "Томь" по счету уже играла, они закрылись".
В свою очередь наставник "Томи" Валерий Петраков раскритиковал действия подопечных, но выразил удовлетворение результатом.
"Игра сегодня не получилась. Если во втором тайме мы, в принципе, перестроились, я попросил более плотно играть и встречать атаки соперника со своей половины поля, то в первом тайме мы допустили просто катастрофическое количество ошибок. В первом тайме одно светлое пятно - что забили гол, в остальном сыграли просто бездарно, - отметил Петраков. - Вот такая скучная игра, на нервах, но рад, что мы все-таки добились победы, будем очень серьезно думать и работать".