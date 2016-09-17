Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Томь" победила "Арсенал" в матче седьмого тура РФПЛ

Спорт
17 сентября, 16:05 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 17, сентября. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 1:0
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Томи" обыграли тульский "Арсенал" в домашнем матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со счетом 1:0.

Гол на 25-й минуте матча забил Виталий Дьяков. В том же эпизоде футболка защитника была порвана, в результате ему выдали форму его партнера по команде - нападающего Александра Касьяна. В ней Дьяков находился на поле в течение некоторого времени, однако впоследствии защитник переоделся в запасную футболку со своей фамилией.

"Томь" поднялась на девятое место в турнирной таблице (семь очков). "Арсенал" с пятью очками в активе опустился на 13-ю строчку.

В следующем туре "Арсенал" 25 сентября примет грозненский "Терек". Днем позже "Томь" проведет гостевую встречу против казанского "Рубина".

Ничья была бы более закономерна

Ничья была бы более закономерным результатом в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги с "Томью". Такое мнение журналистам высказал главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Павлов.

"Ничья была бы более закономерна, но "Томь" забила, - сказал Павлов. - Мы заставили "Томь" играть вторым номером. Мне кажется, больше остроты было и динамики, но опять была скученность у нас, и более большие, мастеровитые клубы не всегда могут преодолеть плотную игру соперника. "Томь" по счету уже играла, они закрылись".

В свою очередь наставник "Томи" Валерий Петраков раскритиковал действия подопечных, но выразил удовлетворение результатом.

"Игра сегодня не получилась. Если во втором тайме мы, в принципе, перестроились, я попросил более плотно играть и встречать атаки соперника со своей половины поля, то в первом тайме мы допустили просто катастрофическое количество ошибок. В первом тайме одно светлое пятно - что забили гол, в остальном сыграли просто бездарно, - отметил Петраков. - Вот такая скучная игра, на нервах, но рад, что мы все-таки добились победы, будем очень серьезно думать и работать".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
2
Украинские радикалы напали на посольство РФ в Киеве
3
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
4
Мать и двое детей погибли в пожаре в Нижнем Новгороде
5
Лавров вновь настоятельно предложил Керри опубликовать соглашение по Сирии
6
Похищенные в Тульской области дети найдены живыми в Москве
7
Путин: США хотят сохранить боевой потенциал оппозиционных сил в Сирии
Темы дня
Реклама