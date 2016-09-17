В Москве состоялось торжественное открытие шестого сезона Ночной хоккейной лиги

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Матч-открытие шестого сезона Ночной хоккейной лиги прошел в Москве на арене в "ВТБ Ледовый дворец". В игре приняли участие команды "Звезды Ночной хоккейной лиги" и "Сборная Ночной хоккейной лиги" (12:5).

Ночная хоккейная лига была образована 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами стали привлечение взрослого населения к спорту, популяризация в России хоккея с шайбой как национального спорта номер один, создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы страны. В правление лиги вошли легендарные отечественные звезды хоккея, ставшие кураторами проекта в регионах. Действующим победителем первенства является команда из Екатеринбурга "Авто".

Перед игрой с приветственным видеобращением к командам и зрителям выступил президент РФ Владимир Путин. В гала-матче приняли участие члены правительства, известные артисты, олимпийские чемпионы, прославленные советские и российские хоккеисты - Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Игорь Бутман, Алексей Касатонов, Андрей Коваленко, Виктор Евтухов, Ирек Гимаев, Александр Кожевников, Владимир Мышкин и другие.

Перед началом матча в здании Музея отечественного хоккея состоялась автограф-сессия легенд этого вида спорта. Также для болельщиков перед ледовой ареной были организованы фудкорты, развернуты сувенирные палатки, проводились различные конкурсы и развлечения для детей.

Регулярный чемпионат Ночной лиги в сезоне-2016/17 также стартует 17 сентября в Москве - в этот день пройдут первые встречи отборочного этапа. В нем примут участие более 900 команд из 76 регионов, которые в общей сложности сыграют около 6 тыс. матчей в 9 конференциях, составленных по географическому признаку. Финал соревнований по традиции состоится в мае в Сочи.

По итогам фестиваля команда-победитель самого престижного дивизиона "Любитель 40+ Лига чемпионов" получит от Минспорта РФ грант на 100 млн руб. на строительство в своем регионе ледового катка. Субсидия выделяется из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".