Футболисты "Локомотива" прибыли на матч чемпионата России с "Уфой" на поезде МЦК

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки московского "Локомотива" прибыли на матч 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с "Уфой" на поезде Московского центрального кольца (МЦК).

Игроки отправились от станции "Ботанический сад" и вышли на станции МЦК "Локомотив", открытие которой состоялось в субботу и которая расположена неподалеку от одноименного стадиона. После ввода в эксплуатацию станция будет украшена различными элементами на футбольную тематику, в том числе - символикой клуба "Локомотив".

Главный тренер московской команды Юрий Семин поделился с журналистом мнением, что открытие станции "Локомотив" должно поспособствовать увеличению посещаемости домашних матчей команды. "Я хочу поздравить руководство РЖД и москвичей с тем великолепием, которое мы только что увидели. Это очень удобно, и если раньше иногда на матчи мы добирались на метро, то на МЦК это делать будет намного быстрее. Все блестяще реализовано, это большие удобства для всех жителей Москвы, всем нам очень понравилась поездка, и я думаю, что с открытием станции МЦК посещаемость на нашем стадионе должна увеличиться", - сказал Семин.

Пассажирское движение по МЦК было запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом. Движение на МЦК обеспечат более 100 пар высокоскоростных поездов "Ласточка" с интервалом прохождения 6 минут в часы пик.