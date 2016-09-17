Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболисты "Локомотива" прибыли на матч чемпионата России с "Уфой" на поезде МЦК

Спорт
17 сентября, 17:00 дата обновления: 17 сентября, 17:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Пассажирское движение по МЦК было запущено 10 сентября
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки московского "Локомотива" прибыли на матч 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с "Уфой" на поезде Московского центрального кольца (МЦК).

Игроки отправились от станции "Ботанический сад" и вышли на станции МЦК "Локомотив", открытие которой состоялось в субботу и которая расположена неподалеку от одноименного стадиона. После ввода в эксплуатацию станция будет украшена различными элементами на футбольную тематику, в том числе - символикой клуба "Локомотив".

Смотрите также
Миллионному пассажиру МЦК вручили памятный подарок

Главный тренер московской команды Юрий Семин поделился с журналистом мнением, что открытие станции "Локомотив" должно поспособствовать увеличению посещаемости домашних матчей команды. "Я хочу поздравить руководство РЖД и москвичей с тем великолепием, которое мы только что увидели. Это очень удобно, и если раньше иногда на матчи мы добирались на метро, то на МЦК это делать будет намного быстрее. Все блестяще реализовано, это большие удобства для всех жителей Москвы, всем нам очень понравилась поездка, и я думаю, что с открытием станции МЦК посещаемость на нашем стадионе должна увеличиться", - сказал Семин.

Пассажирское движение по МЦК было запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом. Движение на МЦК обеспечат более 100 пар высокоскоростных поездов "Ласточка" с интервалом прохождения 6 минут в часы пик.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
2
Украинские радикалы напали на посольство РФ в Киеве
3
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
4
Мать и двое детей погибли в пожаре в Нижнем Новгороде
5
Лавров вновь настоятельно предложил Керри опубликовать соглашение по Сирии
6
Похищенные в Тульской области дети найдены живыми в Москве
7
Путин: США хотят сохранить боевой потенциал оппозиционных сил в Сирии
Темы дня
Реклама