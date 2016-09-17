Парный матч Кубка Дэвиса между сборными РФ и Казахстана перенесен на воскресенье

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МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Парная встреча матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана будет сыграна в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России (ФТР).
Изначально планировалось, что парная встреча, где заявлены Константин Кравчук/Андрей Рублев и Андрей Голубев/Александр Недовесов, состоится в субботу.
"Субботние одиночные встречи затянулись. Плюс, на кортах, где проходит игра, нет освещения. Так что пара будет точно сыграна в воскресенье", - сказали в пресс-службе.
Также в воскресенье будут сыграны две одиночные игры - между Кузнецовым и Кукушкиным, а также Донским и Недовесовым.
Матчи проходят на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве.