Парный матч Кубка Дэвиса между сборными РФ и Казахстана перенесен на воскресенье

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Парная встреча матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана будет сыграна в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России (ФТР).

Изначально планировалось, что парная встреча, где заявлены Константин Кравчук/Андрей Рублев и Андрей Голубев/Александр Недовесов, состоится в субботу.

"Субботние одиночные встречи затянулись. Плюс, на кортах, где проходит игра, нет освещения. Так что пара будет точно сыграна в воскресенье", - сказали в пресс-службе.

Также в воскресенье будут сыграны две одиночные игры - между Кузнецовым и Кукушкиным, а также Донским и Недовесовым.

Матчи проходят на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве.