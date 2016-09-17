"Авангард" обыграл "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ХЕЛЬСИНКИ, 17 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" в серии буллитов обыграл хельсинский "Йокерит" со счетом 4:3 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе омичей заброшенными шайбами отметились Александр Кучерявенко (14-я минута), Дмитрий Мальцев (25) и Валентин Пьянов (56). У хозяев отличились Джон Хишон (16), Мика Ниеми (37) и Томми Хухтала (60). Победный буллит в послематчевой серии забросил хоккеист "Авангарда" Максим Пестушко.

"Авангард" укрепил лидерство в таблице Восточной конференции. После десяти матчей на счету команды 20 очков. "Йокерит" с 13 очками после восьми встреч занимает восьмое место в Западной конференции.

В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с минским "Динамо". "Йокерит" на своем льду примет новосибирскую "Сибирь". Обе встречи пройдут 19 сентября.

В другом субботнем матче КХЛ челябинский "Трактор" дома обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:2.