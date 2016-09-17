Матч Кубка Дэвиса между Донским и Кукушкиным продолжится в воскресенье

Источник: перенос запуска "Союза МС-02" мог быть вызван неисправностью корабляКосмос 17 сентября, 19:39
Александр Калягин возмущен невыполнением обязательств организаторами фестиваля в КолумбииКультура 17 сентября, 19:35
Фетисов: сборная РФ имеет потенциал, за счет которого может прибавить на Кубке мираСпорт 17 сентября, 18:58
МИД РФ: Москва потребовала от Украины расследовать нападение на посольство в КиевеПолитика 17 сентября, 14:46
В Германии открылся ОктоберфестОбщество 17 сентября, 14:41
Партии отмечают открытость и конкурентность думской избирательной кампанииПолитика 17 сентября, 14:35
Бывшие биатлонистки Зайцева и Богалий посадили деревья в детском хосписе в БелоруссииСпорт 17 сентября, 14:30
Родионов: "Спартак" играет с огромным желанием и самоотдачей при КарререСпорт 17 сентября, 13:08
Стивен Сигал планирует снять фильм на СахалинеКультура 17 сентября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между россиянином Евгением Донским и казахстанцем Михаилом Кукушкиным прерван при счете 2-2 из-за наступления темноты, встреча будет доиграна в воскресенье.
Решение прервать теннисный матч принял главный судья встречи.
Ранее в субботу россиянин Андрей Кузнецов обыграл казахстанца Александра Недовесова. Общий счет матча 1-0 в пользу российских теннисистов.
В воскресенье сборные России и Казахстана проведут еще три матча, кроме игры Донского и Кукушкина. В перенесенной из-за наступления темноты встрече парного разряда россияне Константин Кравчук и Андрей Рублев сыграют с казахстанцами Андреем Голубевым и Недовесовым. В одиночных матчах Кузнецов встретится с Кукушкиным, а соперником Донского будет Недовесов.
Победитель матча между сборными России и Казахстана получит право сыграть в следующем сезоне в Мировой группе розыгрыша Кубка Дэвиса.