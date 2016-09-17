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Матч Кубка Дэвиса между Донским и Кукушкиным продолжится в воскресенье

Спорт
17 сентября, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС
Ранее в субботу россиянин Андрей Кузнецов обыграл казахстанца Александра Недовесова
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Евгений Донской

Евгений Донской

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между россиянином Евгением Донским и казахстанцем Михаилом Кукушкиным прерван при счете 2-2 из-за наступления темноты, встреча будет доиграна в воскресенье.

Решение прервать теннисный матч принял главный судья встречи.

Ранее в субботу россиянин Андрей Кузнецов обыграл казахстанца Александра Недовесова. Общий счет матча 1-0 в пользу российских теннисистов.

В воскресенье сборные России и Казахстана проведут еще три матча, кроме игры Донского и Кукушкина. В перенесенной из-за наступления темноты встрече парного разряда россияне Константин Кравчук и Андрей Рублев сыграют с казахстанцами Андреем Голубевым и Недовесовым. В одиночных матчах Кузнецов встретится с Кукушкиным, а соперником Донского будет Недовесов.

Победитель матча между сборными России и Казахстана получит право сыграть в следующем сезоне в Мировой группе розыгрыша Кубка Дэвиса.

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