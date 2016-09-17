Фетисов: сборная РФ имеет потенциал, за счет которого может прибавить на Кубке мира

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Сборная России по хоккею обнадеживает наличием потенциала и большим желанием у игроков, за счет которого может прибавить по ходу Кубка мира. Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Канады (1981) Вячеслав Фетисов.

17 сентября в канадском Торонто матчем между сборными Европы и США стартует Кубок мира. На групповом этапе сборная России сыграет в квартете B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки (составлена из игроков США и Канады не старше 23 лет). В группе A выступят сборные США, Канады, Чехии и Европы (составлена из игроков, представляющих все европейские страны, кроме уже упомянутых). В полуфинал из каждой группы выйдут по две лучшие команды.

"Кубок мира - это турнир, который профессионалы ждали давно, ведь все Кубки Канады вошли в историю мирового хоккея, это высочайшие по уровню мастерства, накалу и ожиданию зрителей соревнования. Мне этот турнир дал возможность расти, становиться лучше после каждого участия в нем. Эти соревнования лучших против лучших и разных систем дают возможность прогрессировать каждому хоккеисту, поэтому с большим интересом ожидаю начала, чтобы увидеть, что нового есть в хоккее. Вообще подобные турниры рождают новых героев, и речь не только о новых хоккеистах, но и о командах", - сказал Фетисов.

Сборная России на Кубке мира стартует 18 сентября игрой против команды Швеции. По мнению большинства специалистов, россияне имеют одну из сильнейших по уровню игроков линий атаки на турнире, в которой присутствуют лучший бомбардир в истории клуба "Вашингтон Кэпиталз" и среди российских легионеров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин (525 шайб), лучший новичок прошлого сезона НХЛ Артемий Панарин, действующий победитель розыгрыша Кубка Стэнли Евгений Малкин и двукратный обладатель главного трофея НХЛ Павел Дацюк.

"В нашей команде радует потенциал, за счет которого можно прибавить, большое желание ребят играть - это дает хорошую надежду. Характер команды сыграет ключевую роль - насколько ребята смогут сплотиться. Уровень мастерства у нас не хуже, нападающие - на сегодня лучшие в мире, очень качественные вратари. Да, оборона - слабое место, поэтому многое будет зависеть от командных действий, тактического плана на игру против каждого конкретного соперника", - отметил Фетисов.

Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Сборная России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.

Судейство должно быть непредвзятым

По словам Фетисова - участника трех Кубков Канады/мира, на предстоящем турнире не стоит ожидать ангажированного судейства в пользу североамериканских команд.

"Не хотелось бы верить, что нас будут как-то засуживать, все-таки турнир проводит НХЛ, а это интернациональная лига, поэтому политики быть не должно. Во всяком случае, мне не хочется верить в это. В 1987-м году была другая ситуация, была "холодная война", и наш хоккей был омрачен безобразным судейством", - подчеркнул Фетисов.

Финал розыгрыша Кубка Канады 1987 года любителям хоккея запомнился не только выдающимися по накалу матчами (два поединка финала из трех (матчи игрались до двух побед одного из соперников) завершились победой канадцы, все три игры закончились со счетом 6:5, в двух матчах потребовался овертайм), но и скандальным судейством, при котором арбитры пропускали фолы со стороны канадских хоккеистов.

Олимпиада может стать для любителей

Фетисов предположил, что в случае коммерческого успеха проведения турнира он может стать главным соревнованием для профессионалов, отодвинув Олимпийские игры на второй план.

"Если турнир станет успешным в плане коммерции, боюсь, он станет главным соревнованием для профессионалов, станет проводиться регулярно - раз в четыре года, а Олимпиада будет для любителей", - заключил Фетисов.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что победитель розыгрыша Кубка мира получит не менее $1,5 млн, а каждой команде-участнице турнира будет выплачено по 500 тыс.

На данный момент НХЛ и Международная федерация хоккея (IIHF) из-за финансовых и организационных разногласий по-прежнему не пришли к соглашению об участии игроков заокеанской лиги на Олимпийских играх 2018 года.

Быков перед ОИ-2010 совершил ошибку

Бывший тренер сборной России и двукратный обладатель Кубка Стэнли поделился мнением о тренерской работе в национальной команде и рассказал, что считает ошибкой, когда экс-наставник сборной России Вячеслав Быков перед зимними Играми в Ванкувере не поехал изучать тактику и игру североамериканских команд. В результате сборная России в четвертьфинале олимпийского турнира против сборной Канады потерпела сокрушительное поражение со счетом 3:7

"Слава Быков большую ошибку сделал: перед Олимпиадой в Ванкувере ему надо было работать не в России, а сидеть в Северной Америке, смотреть тренерскую тактику тех игроков соперников, которые были уже определены в заявку сборной. Раньше мы имели достаточный запас, чтобы играть в свой хоккей, не изучая остальных. Но сегодня хоккей поменялся - уровень анализа подготовки, изучения соперников, есть специальные планы под ведущих игроков", - сказал Фетисов.

"Точно знаю, что будут специальная тактика по нейтрализации Малкина, Овечкина, - продолжил специалист, - поэтому без знания действий своих соперников будет сложно ориентироваться в игре, ведь даже по выставочным матчам тяжело понять потенциал команд-участниц турнира. Все тренерские секреты можно вскрыть, лишь хорошо изучив манеру поведения, психологию тренерского штаба соперников и игроков, что они могут предпринять в тот или иной момент, знать слабые стороны хоккеистов и так далее".

По словам Фетисова, приглашение по примеру канадской сборной в тренерский штаб национальной команды специалистов из ведущих клубов России является хорошей идей и руководством к действию. "В НХЛ я точно знаю, что тренеры много обсуждают между собой, делятся своими наработками, обмениваются опытом, понимая, что это позволит им прогрессировать как специалистам и двигаться вперед", - подытожил двукратный олимпийский чемпион.