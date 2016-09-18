Лед, песок и истуканы: 10 вопросов о Чили

Пончо, тако и сомбреро: 10 вопросов о Мексике
СМИ: у посольства РФ в Киеве начались беспорядкиМеждународная панорама 18 сентября, 11:39
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в ГосдумуПолитика 18 сентября, 11:30
На Камчатке и Чукотке начался подсчет голосовПолитика 18 сентября, 11:22
Лед, песок и истуканы: 10 вопросов о ЧилиСпорт 18 сентября, 11:00
Избирком проверяет факт задержания автобуса с людьми с открепительными талонами на УралеНовости Урала 18 сентября, 10:58
Захарова пригласила Пауэр посетить Сирию, чтобы узнать значение слова "стыд"Политика 18 сентября, 10:53
Памфилова: ЦИК рассмотрит возможность отмены выборов на Алтае, если подтвердятся нарушенияПолитика 18 сентября, 10:50
Более 40% жителей самых северных районов Ямала уже проголосовали на выборахНовости Урала 18 сентября, 10:49
Эксперт: расследующая крушение польского Ту-154М новая подкомиссия некомпетентнаМеждународная панорама 18 сентября, 10:43
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Восемь самых ярких сборных мира и десятки футбольных звезд — в 2017 году Россия впервые примет Кубок конфедераций. Одним из участников турнира станет сборная Чили. Где находятся "соленые глаза", куда смотрят моаи и чем можно заняться в самой засушливой пустыне мира? ТАСС предлагает выяснить, как много вы знаете о Чили.
Пончо, тако и сомбреро: 10 вопросов о Мексике