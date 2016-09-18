Лед, песок и истуканы: 10 вопросов о Чили

Восемь самых ярких сборных мира и десятки футбольных звезд — в 2017 году Россия впервые примет Кубок конфедераций. Одним из участников турнира станет сборная Чили. Где находятся "соленые глаза", куда смотрят моаи и чем можно заняться в самой засушливой пустыне мира? ТАСС предлагает выяснить, как много вы знаете о Чили.

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