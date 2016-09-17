Тарпищев: перенос матча Кубка Дэвиса на 18 сентября не скажется негативно на Донском

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МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Перенос игры плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между Евгением Донским и казахстанцем Михаилом Кукушкиным не скажется негативным образом на игре россиянина. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Матч между Донским и Кукушкиным был прерван при счете 2-2 из-за наступления темноты, встреча будет доиграна в воскресенье. Решение прервать теннисный матч принял главный судья встречи.
"Ничего страшного в том, что теннисисты не закончили встречу в субботу, нет. Доиграют завтра. Негативным образом этот факт на игре Донского не скажется", - сказал Тарпищев.
Ранее россиянин Андрей Кузнецов обыграл казахстанца Александра Недовесова. Общий счет матча 1-0 в пользу российских теннисистов. Также Тарпищев добавил, что в случае, если российская команда поведет в партии со счетом 3-0, решение о продолжении встречи будет принимать главный судья.
18 сентября сборные России и Казахстана проведут еще три матча, кроме игры Донского и Кукушкина. В перенесенной из-за наступления темноты встрече парного разряда россияне Константин Кравчук и Андрей Рублев сыграют с казахстанцами Андреем Голубевым и Недовесовым. В одиночных матчах Кузнецов встретится с Кукушкиным, а соперником Донского будет Недовесов.
Победитель матча между сборными России и Казахстана получит право сыграть в следующем сезоне в Мировой группе розыгрыша Кубка Дэвиса.