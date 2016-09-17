Павличенко и Иванова стали обладателями премии "Золотые сани"

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион мира 2015 года Семен Павличенко и бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Татьяна Иванова признаны Федерацией санного спорта России (ФССР) лучшими спортсменами 2016 года, став очередными лауреатами премии "Золотые сани", передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии вручения наград в Москве.

Премия "Золотые сани" была учреждена в 2011 году бывшим тогда президентом ФССР Леонидом Гартом. С тех пор традиционно торжественная церемония подводит итоги спортивного сезона. Награждаются лучшие представители санного спорта и натурбана.

"Надеждой года" назван 20-летний Роман Репилов, серебряный призер чемпионата Европы 2016 года, в номинации "Лучший специалист" победил тренер молодежной сборной России по санному спорту Дмитрий Касаткин. "Прорыв года" остался за Александром Егоровым, вице-чемпионом мира по натурбану - в 2016 году на московском этапе Кубка мира в Москве Егоров впервые в истории российского натурбана завоевал золотую медаль в одноместных санях. Премии "За развитие санного спорта в России" удостоен коллектив Института механики МГУ, победителем в номинации "Признание президента" стал механик сборной команды по санному спорту Олег Демченко.

На счету российских саночников в сезонах-2014/15 и 2015/16 - золото чемпионата мира и чемпионата Европы в одноместных санях, серебро ключевых стартов в командной гонке, Хрустальный глобус Кубка мира 2016 в женской дисциплине и многое другое.

В качестве памятной награды лауреаты премии "Золотые сани" получают бронзовую статуэтку. Награда подчеркивает уникальность достижений лауреатов премии, их неоценимый вклад в будущее и настоящее российского спорта. В числе почетных гостей церемонии вручения премии "Золотые сани" были президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт, члены исполкома ФИЛ, представители Минспорта и Олимпийского комитета России.

В разные годы номинантами и лауреатами премии становились спортсмены, тренеры, функционеры, внесшие в развитие санного спорта в России наибольший вклад; в том числе - трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр Альберт Демченко, многократная чемпионка мира и Европы по натурбану Екатерина Лаврентьева, первая и единственная олимпийская чемпионка по санному спорту в составе сборной СССР Вера Зозуля и многие другие.