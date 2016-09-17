Московское "Динамо" по буллитам обыграло "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" по буллитам одержало победу над столичным "Спартаком" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе бело-голубых заброшенными шайбами отметились Максим Карпов (20) и Семен Кокуев (60). Победный буллит на счету Клима Костина. В составе спартаковцев отличились Мэттью Гилрой (9-я минута) и Виктор Бобров (12).

"Динамо" после 11 матчей в чемпионате занимает второе место в таблице Западной конференции. На счету команды 21 очко. "Спартак" после девяти матчей набрал 16 очков и расположился на седьмом месте.

В следующем матче "Динамо" на домашнем льду примет "Торпедо" из Нижнего Новгорода. Встреча пройдет 22 сентября. "Спартак" 20 сентября на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".

В КХЛ также состоялись следующие матчи:

"Динамо" (Минск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 4:2;

"Динамо" (Рига) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:4;

"Витязь" (Подольск) - "Сочи" - 4:3.