Тренер: матч со сборной РФ станет тяжелым тестом для шведских хоккеистов

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ТОРОНТО /Канада/, 17 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Матч со сборной России на старте Кубка мира по хоккею станет тяжелым тестом для команды Швеции. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг.
Сборные России и Швеции сыграют на групповом этапе Кубка мира в Торонто 18 сентября.
"Перед матчем меня ничего не пугает. У сборной России очень сильная атака, и многое будет зависеть от того, как у команды сложится игра в обороне. Начать турнир с командой России, признанным фаворитом, - это серьезный тест для нас", - отметил тренера.
По словам тренера, у шведских хоккеистов не возникнет проблем с тем, чтобы вкатиться в турнир. "Две недели мы работали вместе, провели три выставочных матча. Теперь нужно переключаться, уже завтра все будет по-настоящему. Не думаю, что у команды возникнут проблемы с этим", - сказал он.
Гренборг пока не назвал фамилии двух полевых игроков, которые не сыграют в воскресенье. "Решения еще нет. Мне нужно пообщаться с тренерским штабом, с самими ребятами, только после этого наступит определенность", - сказал он.
Ранее Гренборг объявил, что ворота шведской командой в предстоящем матче будет защищать Хенрик Лундквист.