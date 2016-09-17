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Третьяк: НХЛ должна прислушаться ко мнению Овечкина по участию в ОИ-2018

Спорт
17 сентября, 20:36 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Игроки НХЛ выступают на олимпийских турнирах начиная с 1998 года
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© AP Photo/Ivan Sekretarev

ТОРОНТО /Канада/, 17 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) должно прислушаться ко мнению форварда Александра Овечкина, который заявил, что поедет на Олимпийские игры 2018 года вне зависимости от решения лиги. Об этом журналистам рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк.

Ранее Овечкин сообщил СМИ, что поедет на олимпийский турнир, даже если НХЛ запретит игрокам участвовать в Играх.

"Мы будем серьезно разговаривать на заседании совета IIHF 24-25 сентября в Торонто, так как время уходит. Я сказал, что наш плюс - это игроки, поскольку они все сами говорили, что хотят ехать на Олимпиаду, - сказал Третьяк. - Игрок - это основной человек в хоккее. Овечкин правильно поступает, выражает мнение всех хоккеистов, и думаю, что к его мнению прислушаются руководители НХЛ".

Игроки НХЛ выступают на олимпийских турнирах начиная с 1998 года.

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