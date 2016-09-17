Третьяк: IIHF не обращалась в ФХР по теме 14 хоккеистов РФ в списке Макларена

ТОРОНТО /Канада/, 17 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) не обращалась в Федерацию хоккея России (ФХР) по поводу 14 российских хоккеистов, упомянутых в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Об этом журналистам сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2012 и 2014 годов. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. 14 случаев относятся к хоккею.

"К нам ничего по этому не приходило, я спрашивал IIHF, пока никаких фамилий не было. Не думаю, что наши игроки в списке есть. Я слышал про женщин, но по мужчинам никакой информации не было", - отметил он.