Третьяк: итоги КМ не повлияют на будущее тренеров сборной РФ по хоккею

ТОРОНТО /Канада/, 17 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результаты сборной России на Кубка мира по хоккею не повлияют на будущее тренерского штаба национальной команды. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

ФХР подписала договор с главным тренером команды Олегом Знарком до Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

"У нас договор до Олимпиады. Кубок мира - это как этап подготовки к Олимпиаде. Думаю, что итоги Кубка мира на тренерском штабе сборной не скажутся. Надеюсь, что мы выйдем из группы, у нас контракт до Олимпийских игр", - сказал Третьяк.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

О юниорах

Третьяк также сообщил, что ФХР может вернуться после нынешнего сезона к вопросу об участии юниорской сборной России в чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Юниорская сборная (игроки в возрасте до 18 лет) выступала в чемпионате МХЛ сезона-2015/16 в рамках подготовки к чемпионату мира. Однако на турнир поехала команда более младшего возраста из-за опасений, что в допинг-пробах игроков юниорской сборной могут быть обнаружены следы мельдония.

"Результаты юниорской сборной были неплохими, но мы хотим, чтобы эта команда находилась "под зонтиком" федерации хоккея. Команда нам не принадлежала, мы сами вызывали игроков, но команда принадлежала ООО, - сказал Третьяк. - Это хороший вариант, думаю, мы к нему возвратимся, команда шла втором-третьем местах. Закончится этот сезон и я думаю, мы к этому вопросу вернемся".