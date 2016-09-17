Бах попросил членов МОК о содействии в реформировании антидопинговой системы

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах направил письмо 97 членам организации, в котором призвал их внести свой вклад в процесс реформирования антидопинговой системы. Об этом сообщает портал Inside the Games.

В Лозанне 8 октября состоится саммит МОК, где будут обсуждаться вопросы реорганизации антидопинговой системы. Бах попросил 97 членов МОК поделиться идеями о том, какие шаги, по их мнению, следует предпринять организации в ответ на критику, которая обрушилась на МОК в последний год из-за допингового скандала в России.

"Один из вопросов, которые будут обсуждаться на саммите, заключается в том, как сделать антидопинговую систему независимой от спортивных организаций, - сказал Бах в письме. - Поэтому я хотел бы призвать всех вас поделиться своими мыслями. Я также буду просить председателей всех комиссий МОК выделить время в ноябре, чтобы дать каждому возможность высказаться. Вся эта работа должна привести к тому, чтобы на внеочередной Всемирной конференции по допингу в спорте в 2017 году была принята более надежная, эффективная, прозрачная и согласованная антидопинговая система".

Также глава МОК подчеркнул, что "отчет Ричарда Макларена и другие инциденты, связанные с борьбой с допингом", показали, что необходим полный пересмотр антидопинговой системы WADA.