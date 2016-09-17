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Иранский велогонщик доставлен в больницу после серьезной аварии на Паралимпиаде-2016

Спорт
17 сентября, 21:18 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 17, сентября. /ТАСС
О состоянии здоровья 48-летнего спортсмена на настоящий момент неизвестно
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 сентября. /ТАСС/. Иранский велогонщик Бахман Голбарнежад, выступающий в классе С4, попал в серьезную аварию во время шоссейной гонки на Паралимпийских играх и был доставлен в больницу. Об этом сообщает Press Association.

Иранцу была оказана срочная помощь на месте происшествия. О состоянии здоровья 48-летнего спортсмена на настоящий момент неизвестно.

В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (КАС) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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