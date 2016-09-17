Лундквист: мастерство хоккеистов сборной России достойно уважения

ТОРОНТО /Канада/, 17 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Мастерство игроков сборной России по хоккею достойно уважения. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист.

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Сборные России и Швеции сыграют на групповом этапе Кубка мира в Торонто 18 сентября.

"Нам предстоит сыграть с очень сильной командой. В составе соперника много скоростных и мастеровитых игроков - это достойно уважения", - сказал Лундквист.

Голкипер отметил, что турниры формата Кубка мира требуют иной психологической подготовки, нежели плей-офф НХЛ. "Кубок мира и Олимпиада длятся всего пару недель, а Кубок Стэнли - это восемь месяцев. Это очень разные турниры, каждый требует своей психологической подготовки. Игра за сборную - это мечта детства, каждый из нас очень долго шел к тому, чтобы сыграть за свою страну на таком уровне", - отметил он.

Вратарь рассказал, что в свободное время он играет на гитаре. "У Антона Строльмана (защитника сборной Швеции - прим. ТАСС) с собой две гитары. Периодически я беру у него одну и играю - это расслабляет и позволяет отвлечься. Вместе мы не играем, предпочитаем слушать друг друга", - сказал Лундквист с улыбкой.

Как уже объявил тренер сборной Швеции Рикард Гренборг, Лундквист займет место в воротах в матче с россиянами.