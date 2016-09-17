Американка Баскио, уличавшаяся в допинге, избрана в совет спортсменов МПК

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БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Двукратная серебряная медалистка Паралимпиады 2012 года американская велогонщица Моника Баскио избрана в совет спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом сообщает пресс-служба организации.
По итогам выборов, которые проходили с 5 по 16 сентября в рамках Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, в новый состав совета вошли турецкая лучница Гизем Гиришмен, голландская волейболистка Эльвира Стиниссен, австралийский легкоатлет Курт Фернли, британская велогонщица Сара Стори и канадский пловец Челси Готелл. Паралимпийцы были избраны сроком на 4 года. Всего в совет спортсменов входят девять атлетов: шестеро представляют летние паралимпийские виды спорта, еще трое - зимние.
Американское антидопинговое агентство (USADA) в мае 2012 года дисквалифицировало Баскио на три месяца после того, как ее допинг-тест оказался положительным на запрещенное вещество туаминогептан. Срок ее отстранения истек за три дня до начала Паралимпиады в Лондоне, где ей удалось завоевать две серебряные медали в гонках с общего и раздельного стартов.