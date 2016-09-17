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Тренер: сборная РФ определится с запасными хоккеистами на матч со шведами в день игры

Спорт
17 сентября, 22:58 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
На матч могут быть заявлены 20 человек - таким образом, вне заявки останутся два полевых игрока и один вратарь
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ТОРОНТО /Канада/, 17 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определится с двумя запасными игроками на первый матч Кубка мира с командой Швеции перед самим матчем. Об этом журналистам сообщил тренер россиян Харийс Витолиньш.

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Сборная России сыграет со шведами 18 сентября, начало матча в 22:30 мск. Всего в состав команды на Кубок мира вошли 23 хоккеиста. На матч могут быть заявлены 20 человек - таким образом, вне заявки останутся два полевых игрока и один вратарь.

"С двумя запасными мы определимся к самому матчу. Нужно, чтобы все были готовы к игре", - сказал Витолиньш.

По словам тренера, несмотря на опыт выступления большинства российских игроков в Национальной хоккейной лиге, в команде есть небольшая нервозность. "Здесь нет такого разбега, как на чемпионате мира, где у нас есть семь матчей. Здесь есть нервозность, поскольку одна игра может многое решить. Есть давление, от нас ждут побед, и мы это должны понимать", - отметил Витолиньш.

Тренеры сборной России, работающие в Континентальной хоккейной лиге, уже привыкли к открытости, которая присутствует по отношению к СМИ на Кубке мира, отметил специалист. "Здесь все ребята профессионалы - каждый отвечает за себя. К вниманию со стороны медиа мы уже привыкаем. Но надо спрашивать всех остальных", - добавил он.

По его словам, команду наверняка дополнительно мотивирует коллективный просмотр кинофильма "В бой идут одни старики" перед началом турнира. "Руководство приняло такое решение. Каждый это воспринимает так, как есть. Дополнительно мотивирует - команда будет вместе", - подчеркнул он.

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