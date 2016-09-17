Баффало является соперником Новосибирска в борьбе за право принять МЧМ-2023 по хоккею

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ТОРОНТО /Канада/, 17 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американский Баффало является конкурентом Новосибирска в борьбе за право проведения чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд 2023 года. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
В последний раз молодежное первенство мира проходило в России в 2013 году - в Уфе.
"Единственный наш конкурент - американский Баффало. Шведам уступили проведение турнира в 2022 году, поскольку у них 100-летие местного хоккея, - сказал Третьяк. - У нас больше шансов, поскольку мы свою заявку уже показали на конгрессе международной федерации, выступили с ней. Решение будет приниматься на следующем конгрессе в 2017 году".