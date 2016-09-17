Игорь Денисов извинился за свою игру перед партнерами по "Локомотиву"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Футболист "Локомотива" Игорь Денисов извинился перед партнерами по команде, тренерами и руководством клуба за свою игру в чемпионате России, полузащитник приложит максимум усилий, чтобы набрать хорошую форму и вернуться на свой былой уровень. Об этом Денисов заявил ТАСС.

"Локомотив" в матче 7-го тура чемпионата России потерпел домашнее поражение от "Уфы" (0:1). Железнодорожники проиграли во второй раз подряд - на прошлой неделе они уступили московскому "Спартаку" (0:1). Денисов перешел в "Локомотив" в конце августа.

"Я прошу прощения у ребят, у руководителей клуба, у тренера за то, что мне никак не удается набрать форму, дело во мне самом. Травма (полученная в начале июня в матче Россия - Сербия. - Прим. ТАСС) выбила меня из колеи. Я очень много работаю, но никак не получается играть так, как я умею, мне доверяют, а я подвожу. Я стараюсь, но еще далек от того Денисова, который радовал болельщиков", - сказал футболист.

"Я провел два матча, и сегодня нам вновь не удалось победить. У соперника не было моментов, гол мы забили сами себе, плюс к этому не реализовали пенальти. Фарт был не на нашей стороне", - отметил полузащитник.

"Я готов быть запасным - главное, чтобы команда побеждала. А я буду работать, чтобы встать на ноги и снова показывать все, на что способен. Я благодарен людям, которые переживают и верят в меня", - заявил Денисов.

"Локомотив" в 8-м туре чемпионата России встретится с "Ростовом". Матч пройдет в Ростове-на-Дону 24 сентября.