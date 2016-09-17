Иранский велогонщик, попавший в аварию на Паралимпиаде-2016, умер по дороге в больницу

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 сентября. /ТАСС/. Иранский велогонщик Бахман Голбарнежад, попавший в серьезную аварию во время шоссейной гонки на Паралимпийских играх в Рио-де- Жанейро, умер по дороге в больницу. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на бразильский телеканал Globo.
Во время гонки 48-летний иранец упал и ударился головой, получив черепно-мозговую травму. Сообщается, что по дороге в больницу у спортсмена произошла остановка сердца, врачам не удалось спасти его жизнь. По информации источника, Паралимпийский комитет Ирана подтвердил гибель велогонщика.
Также по ходу гонки пострадали украинец Егор Дементьев и австралиец Алистайр Донохоэ.
В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.
Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.
Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.