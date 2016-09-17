Третьяк: ФХР не будет выплачивать премии игрокам сборной РФ за успех на КМ

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ТОРОНТО /Канада/, 17 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) не будет выплачивать премии российским игрокам за успешное выступление на Кубке мира в Торонто. Об этом журналистам сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.
Каждая сборная за участие в Кубке мира получит по $500 тыс. Победитель турнира получит $1,5 млн . Кубок мира стартовал в субботу матчем между командой США и сборной Европы. Сборная России первый матч на турнире проведет 18 сентября, ее соперником станет команда Швеции.
"У нас премии на Кубок мира не заложены, только на чемпионат мира. Выигрываем эти $1,5 млн - раздадим ребятам. Там (в регламенте Кубка мира) все расписано, кто сколько получает", - сказал Третьяк.
По словам главы ФХР, не исключено, что федерация может вернуться к лимиту на иностранных вратарей. До 2008 года клубы суперлиги выплачивали ФХР налог на привлечение в состав иностранных голкиперов. Ранее Третьяк сообщил, что после Олимпиады 2018 года лимит на легионеров может быть ужесточен до трех игроков.
"До Олимпиады мы этот вопрос не трогаем, решение еще не принято, будем смотреть, какие результаты. У меня лично есть немножко волнение по вратарям, так как российских голкиперов маловато, не так, как раньше, и это не только мое мнение, но тренера сборной. Мы тогда сделали налог на вратарей, появились Бобровский и Варламов, и эти ребята до сих пор мне благодарны", - отметил он.
По словам Третьяка, присутствие в тренерском штабе специалистов с опытом работы в Национальной хоккейной лиги не так обязательно. "Все игроки в НХЛ играют, чего их учить - они все знают, надо только их правильно расставить, дать правильные задания и настроить. Овечкин, Малкин, Дацюк - они все опытные, думаю, что Знарок с ними советуется. Тихонов советовался со мной, с Михайловым, мы сами собирались по пятеркам, защитникам", - подчеркнул он.