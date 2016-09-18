Ротенберг: у сборной РФ по хоккею есть консультанты с опытом работы в НХЛ

ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. У сборной России есть серьезные консультанты с опытом работы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которые помогают команде на Кубке мира. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

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В составе тренерского штаба команды нет ни одного тренера с опытом работы в НХЛ, за исключением главы селекционной службы сборной Алексея Жамнова, игравшего в лиге.

"Мы проводили консультации с разными кандидатами по просьбе Олега Валерьевича (Знарка), довольны сегодняшним тренерским штабом, - сказал Ротенберг. - Есть серьезные консультанты с большим опытом игры в НХЛ, но мы не можем раскрывать все наши карты. Мы проводим постоянные консультации с разными экспертами мирового уровня, находимся в постоянном диалоге со всеми, выстраиваем отношения с различными экспертами по всему миру. Это не один год работы для того, чтобы выстроить эту систему".

Также первый вице-президент ФХР отметил, что национальной команде на Кубке мира не хватает защитника СКА Вячеслава Войнова. НХЛ заморозила контракт с Войновым в связи с обвинением игрока в бытовом насилии.

"Очень жаль, что Славу не пустили в Канаду. Он бы нам очень сильно помог, и с точки зрения спортивной составляющей это по нам удар. Он не имеет права играть в НХЛ, следовательно, не имеет права играть на Кубке мира. Это не дисквалификация, но он не может подписать контракт с клубом НХЛ", - отметил вице-президент ФХР.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.