Матчи в Самаре и Краснодаре пройдут в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Два матча в Самаре и Краснодаре будут сыграны в воскресенье в 7-м туре чемпионата России по футболу. Свои встречи проведут участники Лиги чемпионов ЦСКА и "Ростов", которые отправятся в гости к "Крыльям Советов" и к успешно стартовавшему в Лиге Европы "Краснодару" соответственно.

Чемпионы страны ЦСКА сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов", которые занимают последнее место в таблице, набрав всего два очка. Команда Франка Веркаутерена забила всего мяча, причем в предыдущем матче полузащитник "Ростова" Александр Ерохин поразил собственные ворота. ЦСКА же пропускает в чемпионате меньше всех - лишь один мяч в шести встречах.

Армейцы в среду провели первый матч групповой стадии Лиги чемпионов - в гостях с немецким "Байером" (2:2), сумев отыграть два быстро пропущенных мяча. В прошлом сезоне "Крылья Советов" и ЦСКА обменялись гостевыми победами со счетом 2:0, в Самаре в июле 2015 года отличились Зоран Тошич и Бибрас Натхо, реализовавший пенальти.

Матч пройдет на стадионе "Металлург" в Самаре, начало - 17:15 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

В 20:00 на стадионе "Кубань" "Краснодар" сыграет с "Ростовом". После двух побед на старте чемпионата "Краснодар" не может выиграть уже четыре встречи кряду, и главный тренер команды Олег Кононов в итоге подал в отставку. Сменивший его Игорь Шалимов уже одержал первую победу - в четверг в австрийском Зальцбурге в матче Лиги Европы над "Ред Буллом" (1:0). В национальном же первенстве кубанцам необходимо выбираться из середины таблицы.

На два очка больше "Краснодара"

"Ростов" серьезная перетряска ждала в августе, когда команда, выйдя в групповую стадию Лиги чемпионов, лишилась главного тренера Курбана Бердыева, которого, как и Кононова, заменил ассистент - Дмитрий Кириченко, хотя официально главным тренером считается Иван Данильянц. Под руководством Кириченко, у которого нет необходимой лицензии, ростовчане находятся в верхней части таблицы, набрав на два очка больше, чем "Краснодар". В последнем матче чемпионата "Ростов" со счетом 2:1 обыграл самарцев, однако на старте группового раунда Лиги чемпионов команда со счетом 0:5 уступила мюнхенской "Баварии".

В 12 матчах чемпионата страны "Ростов" лишь раз победил "Краснодар" при семи поражениях. В прошлом сезоне команда Бердыева проиграла кубанским "горожанам" в гостях со счетом 1:2. Главным арбитром предстоящей встречи назначен Алексей Еськов из Москвы.

7-й тур чемпионата России стартовал в пятницу, когда "Оренбург" проиграл "Спартаку" - 1:3. В субботу "Томь" победила "Арсенал" (1:0), "Урал" уступил "Анжи" (0:1), "Локомотив" - "Уфе" (0:1), а "Терек" - "Амкару" (1:3). Завершится тур в понедельник, когда сыграют "Зенит" и "Рубин".

В чемпионате России лидирует "Спартак", набрав 19 очков (7 матчей). По 14 очков набрали ЦСКА (6) и "Амкар" (7), 12 очков после 6 матчей у "Зенита".