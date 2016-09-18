Кузнецов: сборная Швеции составлена из отличных хоккеистов

ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Швеции по хоккею составлена из игроков высочайшего уровня, сложно выделить кого-то одного в их составе. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал форвард сборной России Евгений Кузнецов.

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Сборная России начнет выступление на Кубке мира матчем со шведами.

"Если посмотреть на состав шведов, то в этой команде - все игроки высокого класса, во всех четырех пятерках. Если был бы Гретцки, то его можно было бы выделить, а так тяжело кого-то одного одного выбрать", - сказал Кузнецов.

Нападающий сборной России признался, что пристально не следил за подготовкой шведов к турниру. "Я лично больше смотрел за канадцами. Видел отрезок игры шведов с финнами, но там лед был ужасного качества. Было видно, что ребятам было некомфортно", - отметил Кузнецов.

"Фаворитов нет, все будет решаться в одну шайбу от матча к матчу. Вряд ли какая-то команда сумеет выиграть все матчи, это очень сложно. Важное значение будут иметь дисциплина и везение", - заключил форвард.

По вечерам хоккеисты сборной России ходят на блины

Кузнецов рассказал, как игроки сборной России проводят свободное время в Торонто. "Постоянно, только спиртного нет нигде, безалкогольные вечеринки, - сказал Кузнецов с улыбкой. - На блины вечером ходим, кофе пьем. Как в НХЛ, мы здесь питаемся сами, ходим с ребятами в рестораны. В кино не ходим, лично я смотрю сериалы дома, сейчас начал смотреть "Викинги".

Отель сборной России в Торонто расположен рядом с Залом хоккейной славы. "Мы с Нестером (защитником Никитой Нестеровым. - Прим. ТАСС) туда сходим, он уже место себе там выбирает", - пошутил хоккеист.

Кузнецов - один из самых популярных игроков сборной России на Кубке мира. Его фотография размещена на городских автобусах, форма хоккеиста с молодежного чемпионата мира 2012 года представлена на историческом стенде в фан-зоне, там же большой популярностью пользуются коллекционные карточки хоккеиста. "У меня есть все карточки периода, когда я играл в России. Мой товарищ сделал мне подарок - все мои карточки в большой рамке, получилась целая картина", - сказал Кузнецов.

Матч между сборными России и Швеции начнется в 22:00 мск.