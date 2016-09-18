Сборная Европы обыграла команду США в стартовом матче КМ по хоккею

ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /ТАСС/. Сборная Европы победила команду США в стартовом матче Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто. Встреча группы А завершилась со счетом 3:0.

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Шайбы забросили Мариан Габорик (5-я минута), Леон Драйзайтль (25) и Пьер-Эдуар Белльмар (39).

В следующем матче сборная Европы 20 сентября сыграет с командой Чехии, а американцы 21 сентября встретятся с канадцами.

Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, Финляндии и сборной Северной Америки (игроки не старше 23 лет).

Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.

Кубок мира завершится 1 октября.

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