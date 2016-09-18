Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Европы обыграла команду США в стартовом матче КМ по хоккею

Спорт
18 сентября, 1:09 UTC+3 ТОРОНТО /Канада/ 18, сентября. /ТАСС
Встреча группы А завершилась со счетом 3:0
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Nick Wass

ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /ТАСС/. Сборная Европы победила команду США в стартовом матче Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто. Встреча группы А завершилась со счетом 3:0.

СПЕЦПРОЕКТ
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Расписание матчей и турнирная сетка плей-офф Кубка мира - в материале ТАСС

Шайбы забросили Мариан Габорик (5-я минута), Леон Драйзайтль (25) и Пьер-Эдуар Белльмар (39).

В следующем матче сборная Европы 20 сентября сыграет с командой Чехии, а американцы 21 сентября встретятся с канадцами.

Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, Финляндии и сборной Северной Америки (игроки не старше 23 лет).

Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.

Кубок мира завершится 1 октября.

Кубок мира по хоккею 2016 года. Расписание матчей и турнирные таблицы

Кросби, Малкин или Овечкин — угадай звезд Кубка мира

Лицом к лицу: представление команд — участниц Кубка мира по хоккею

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кубок мира по хоккею
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: за местом нанесения удара в Сирии долгое время велось наблюдение
2
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам
3
Меркель рассчитывает на скорое продвижение в реализации "Минска-2"
4
В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии
5
ВС Сирии: налет ВВС США на Дейр-эз-Зор является открытой агрессией
6
Сборная Европы обыграла команду США в стартовом матче КМ по хоккею
7
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
Темы дня
Реклама