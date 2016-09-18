Сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете на Паралимпиаде-2016

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 сентября. /ТАСС/. Сборная Китая завоевала 105 золотых медалей за 10 соревновательных дней Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и досрочно обеспечила себе победу в неофициальном общекомандном зачете. XV Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.

Всего китайцы завоевали 237 наград: 105 золотых, 81 серебряную и 51 бронзовую. Вторую строчку занимает сборная Великобритании, на счету которой 64 золотых, 39 серебряных и 44 бронзовых наград (147). На третьем месте идет команда Украины, в активе которой 117 медалей (41-37-39). Сборная США занимает четвертую строчку, завоевав 112 медалей (40-42-30), на пятом месте команда Австралии, выигравшая 79 наград (21-29-29).

Китайцы улучшили собственный рекорд на Паралимпийских играх. Ранее лучший результат в своей паралимпийской истории китайцы показали на прошлых Играх 2012 года, когда смогли завоевать 231 награду, из которых 95 золотых, 71 серебряная и 65 бронзовых.

Абсолютным рекордом по количеству золотых наград владеет команда США, которая на Паралимпиаде 1984 года, проводившейся в Нью-Йорке (США) и Сток-Мандевиле (Великобритания), завоевала 137 золотых медалей. Всего на тех Играх американцы выиграли 397 наград (137-131-129).

В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.