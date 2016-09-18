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Бернс: Кросби - лучший хоккеист мира, в матче с чехами на КМ он это доказал

Спорт
18 сентября, 6:51 дата обновления: 18 сентября, 6:57 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Олег Кошелев
Сборная Канады в первом матче группового этапа Кубка мира разгромила чехов со счетом 6:0, а сам Кросби набрал 3 (1+2) очка
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© AP Photo/Gene J. Puskar

ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Канады по хоккею Сидни Кросби является лучшим игроком мира, в первом матче Кубка мира против команды Чехии он это доказал. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник канадской сборной Брент Бернс.

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Сборная Канады в первом матче группового этапа Кубка мира разгромила чехов со счетом 6:0. Кросби набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи.

"Кросби - лучший игрок мира, сегодня он это показал. Он играл, он работал, был хорош не только в атаке, но и помогал в обороне", - сказал Бернс.

Ранее в стартовом матче турнира сборная Европы обыграла команду США (3:0). В следующем матче сборная Европы 19 сентября сыграет с командой Чехии, а американцы 21 сентября встретятся с канадцами.

Пример для детей

Голкипер сборной Канады Кэри Прайс отметил, что Кросби относится к тому типу игроков, глядя на которых маленькие дети учатся, как нужно играть в хоккей.

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"Кросби относится к тому типу игроков, глядя на которых маленькие дети учатся играть в хоккей", - сказал Прайс.

Вратарь отразил все 27 бросков чехов. "В начале соперник нанес несколько сложных бросков, что помогло мне быстро поймать ритм. Сыграть "на ноль" - это очень важно для меня, однако в этом большая заслуга нашей обороны. Играть с такими защитниками - одно удовольствие", - отметил Прайс.

Расти и идти вперед

Сам Кросби заявил, что разгромная победа над чехами не была легкой. 

"Здорово начать турнир с победы, но она не далась нам так легко. Нам нужно продолжать работать, расти и идти вперед. Мы понимаем, что играем дома и какие ожидания связаны с нашей командой. Хотя в команде мы практически не обсуждаем это", - сказал Кросби.

Сражаться до конца 

Вратарь сборной Чехии по хоккею Михал Нойвирт заявил, что он старался получать удовольствие от игры после первого периода матча Кубка мира с канадцами, в котором он пропустил три шайбы. Об этом Нойвирт рассказал журналистам.

"Понятно, что я разочарован, пропустив шесть шайб. Но я сражался до конца. После первого периода я просто сказался себе, что нужно наслаждаться моментом - ты играешь на таком турнире, против хозяев площадки. Я просто старался получать удовольствие", - сказал Нойвирт.

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