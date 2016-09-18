Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Альварес выиграл у Смита и вернул титул чемпиона мира по боксу в весе до 69,9 кг

Спорт
18 сентября, 7:54 UTC+3 ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛОС-АНДЖЕЛЕС 18, сентября. /ТАСС
В послужном списке Альвареса теперь 48 побед (34 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья
Материал из 1 страницы

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 18 сентября. /ТАСС/. Мексиканец Сауль Альварес завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке в Арлингтоне (США, штат Техас) он выиграл у британца Лайама Смита нокаутом в 9-м раунде и отобрал у него этот пояс.

Один из самых популярных боксеров мира Альварес вернулся в свою категорию, в которой был чемпионом в 2011-2013 годах, сначала по одной престижной версии, затем по двум. После поражения от американца Флойда Мэйуэзера мексиканец поднялся на категорию выше - до 72,6 кг и в 2015 году завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), после чего один раз его защитил. Но в нынешнем году Альварес отказался от обязательной защиты пояса против казахстанца Геннадия Головкина и освободил титул, перейдя в другой вес.

В послужном списке Альвареса теперь 48 побед (34 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья.

Смит не сумел в третий раз защитить титул WBO, которым владел с октября 2015 года. Он потерпел первое поражение при 23 победах (13 нокаутом), 1 ничьей.

За этот бой Альварес заработает $3 млн. Это гарантированный гонорар, сумма может возрасти за счет продажи телетрансляций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон все еще собирает данные об ударе, нанесенном в Сирии
2
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
3
Обама проинформирован о взрыве в Нью-Йорке
4
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
5
Космонавты остаются на Байконуре, несмотря на перенос пуска к МКС
6
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам
7
На Манхэттене прогремел мощный взрыв
Темы дня
Реклама