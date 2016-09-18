Альварес выиграл у Смита и вернул титул чемпиона мира по боксу в весе до 69,9 кг

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 18 сентября. /ТАСС/. Мексиканец Сауль Альварес завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке в Арлингтоне (США, штат Техас) он выиграл у британца Лайама Смита нокаутом в 9-м раунде и отобрал у него этот пояс.
Один из самых популярных боксеров мира Альварес вернулся в свою категорию, в которой был чемпионом в 2011-2013 годах, сначала по одной престижной версии, затем по двум. После поражения от американца Флойда Мэйуэзера мексиканец поднялся на категорию выше - до 72,6 кг и в 2015 году завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), после чего один раз его защитил. Но в нынешнем году Альварес отказался от обязательной защиты пояса против казахстанца Геннадия Головкина и освободил титул, перейдя в другой вес.
В послужном списке Альвареса теперь 48 побед (34 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья.
Смит не сумел в третий раз защитить титул WBO, которым владел с октября 2015 года. Он потерпел первое поражение при 23 победах (13 нокаутом), 1 ничьей.
За этот бой Альварес заработает $3 млн. Это гарантированный гонорар, сумма может возрасти за счет продажи телетрансляций.