Майгуров: WADA не присылало в IBU просьбу разъяснить выбор Тюмени столицей ЧМ-2021

МИНСК, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международное антидопинговое агентство (WADA) не присылало в Международный союз биатлонистов (IBU) запрос с просьбой разъяснить выбор Тюмени столицей чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент организации Виктор Майгуров.

Ранее представитель WADA сообщил ТАСС, что агентство запросило разъяснения у IBU относительно выбора Тюмени местом проведения чемпионата мира 2021 года. Члены Международного союза биатлонистов 4 сентября в заключительный день работы конгресса в Кишиневе по итогам тайного голосования отдали право на проведение чемпионата мира 2021 года Тюмени. Российский город набрал 25 голосов, тогда как соперники Нове-Место (Чехия) и Поклюка (Словения) - 11 и 13 соответственно.

"Если WADA хочет получить объяснения, тогда пусть пришлет запрос, на который IBU обязательно ответит. Тюмень была официальным кандидатом на конгрессе, за нее проголосовало больше половины членов конгресса - это представители из 49 стран. Отменить решение конгресса может только очередной конгресс. Но я, как первый вице-президент IBU, вообще не владею информацией, что нам от WADA поступил какой-либо запрос, чтобы дать какие-то объяснения", - отметил Майгуров.

Международный олимпийски комитет (МОК) в июле призвал международные федерации по зимним видам спорта заморозить подготовку к международным соревнованиям в России после доклада независимой комиссии WADA о допинг-махинациях в стране. Однако на конгрессе IBU в Кишиневе, который проходил с 1 по 4 сентября, было объявлено, что МОК одобрил кандидатуру Тюмени в качестве города, который претендует на проведение чемпионата мира.