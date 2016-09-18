СМИ: бывший игрок НБА Дариус Майлз объявил о своем банкротстве

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дариус Майлз признал себя банкротом. Об этом сообщает телеканал NBC.

За свою карьеру Майлз заработал $65 млн. На данный момент его состояние составляет $460 тыс. при сумме долга в $1,57 млн.

Майлз выступал в НБА с 2000 по 2009 год. Его последней командой был "Мемфис Гриззлиз", за который он провел 34 матча в сезоне-2008/09.