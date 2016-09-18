Зайцева: звездная биатлонистка обязательно появится в сборной России в ближайшее время

МИНСК, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Биатлонистка звездного уровня обязательно появится в сборной России в ближайшее время. Таким мнение с корреспондентом ТАСС поделилась известная в прошлом российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

Лучшей российской биатлонисткой по итогам сезона-2015/16 Кубка мира стала Ольга Подчуфарова, занявшая в итоговой таблице 15-е место. За ней среди россиянок следовали Екатерина Юрлова (19-е место), Дарья Виролайнен (29-е), Екатерина Шумилова (41-е), Татьяна Акимова (49-е) и Анастасия Загоруйко (68-е).

"Скоро появится звезда. Такая же (как сама Зайцева. - Прим. ТАСС) не будет, потому что одинаковых людей нет, но будут у нас звездочки. Надо надеяться, ждать, сейчас пройдет период смены поколения и девчонки вырастут, я надеюсь, что все "выстрелят". А с проблемами надо справляться, бороться, трудиться и терпеть, тогда все получится", - сказала Зайцева.

Сравнивая женские сборные по биатлону и по гандболу, она отметила: "Биатлон и гандбол являются разными видами спорта. У спортсменов командных видов другое мышление, а мы все-таки индивидуалисты. Хотя раньше у нас были тренеры примерно такого же типа (как главный тренер женской команды по гандболу Евгений Трефилов). Может быть, нам нужны тренеры пожестче".

Зайцева также прокомментировала заявление Юрловой о том, что после родов она готова сразу вернуться в профессиональный спорт. "Об этом я узнала недавно, как и вы, - сказала Зайцева. - Наверное, у них есть опыт французской спортсменки Мари Дорен-Абер. Я хочу пожелать ей удачи, если она так запланировала, пускай у нее родится здоровый и счастливый ребенок и ее цель исполнится".

Зайцева заявила о завершении карьеры в начале 2015 года. Она завоевала две золотые олимпийские медали (2006 и 2010 гг.) и три золотые медали чемпионатов мира (в 2005 году и дважды в 2009-м).